André Aversa est certainement le plus ancien et le plus connu des charpentiers marine du Languedoc-Roussillon. Né en 1928, il a consacré sa vie à la construction navale depuis 1945. Son Grand-Père avait fondé le Chantier du "Souras Bas" près du Môle de Sète en 1902.

La vie d'André Aversa est un roman. Ecoutez-le se raconter à Philippe Montay pour France Bleu Hérault

Maquettes d'André Aversa au Musée de la Mer de Sète © Radio France - Philippe Montay