Tribunal de Pau : un homme condamné pour avoir transporté du pollen de cannabis

Sallespisse, France

Un marocain qui vit en Allemagne, de 45 ans, a été condamné ce lundi à deux ans et demi de prison ferme par le tribunal correctionnel de Pau. Vendredi il a été contrôlé par les douanes à Sallespisse près d'Orthez. Dans sa voiture, les douaniers ont découvert plus de 30 kilos de pollen de cannabis (valeur à la revente : 90 000€). Cet homme est ce qu'on appelle une "mule".

La mule d'Allemagne

Il devait toucher 5000 euros pour ce voyage un peu particulier. Il a fait l'aller en avion. Il a acheté cette voiture en Espagne, pour son commanditaire, avec dans le coffre, dans une cache ces 33kg269 de pollen de cannabis. C'est ce que l'on appelle "un go slow" : il devait rouler doucement et discrètement, en évitant les autoroutes, jusqu'à Francfort. C'est pour cela que c'est sur cette départementale, à Sallespisse qu'il a été arrêté. Il a expliqué à l'audience, que sa société de sécurité a fait faillite en Allemagne. Il est criblé de dettes. On lui a proposé ce transport et les 5000 euros qui vont avec. Ce père de famille de trois enfants, sans casier judiciaire semblait la mule parfaite. Il n'avait rien dit à sa femme, et à l'audience il n'a plus que des regrets à exprimer : "Je n'ai pas fait travailler mon cerveau. J'ai été imbécile". Il a fait l'objet d'un mandat de dépôt à l'audience. En plus des deux ans et demi de prison ferme il devra aussi payer une amende douanière de 66 000€.

Dans le "chichon" tout est bon

Le pollen de cannabis est un produit beaucoup moins fréquent que l'herbe séchée ou la résine de cannabis. En réalité il ne s'agit pas véritablement de pollen de cannabis, qui ne contient pas de principe actif. Ce faux pollen s'obtient en battant vigoureusement dans un tissu, des têtes de fleurs de cannabis. La poudre ainsi obtenue est compactée pour la consommation. Ce pollen se fume en le mélangeant avec du tabac.