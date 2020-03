Nancy : un frigo solidaire pour lutter contre le gaspillage alimentaire

Depuis un mois, Nancy, comme 50 autres villes de France, a son frigo solidaire. Commerçants et habitants du quartier peuvent y déposer leurs invendus et leurs surplus.

"Interpeller contre le gaspillage alimentaire"

Installé depuis 1 mois rue Saint Georges à Nancy, le frigo solidaire est géré par Sébastien Wilhelm, le gérant de "Bio C bon". Ce projet était porté depuis 2018 par deux étudiants nancéiens, Théo Maire et Sébastien Brisson, via l'association "Les frigos solidaires". "Sébastien et moi avons des valeurs communes de solidarité et nous sommes attachés à la notion de bien commun. L'idée est d'interpeller sur le gaspillage et la précarité alimentaire". Après des démarches inabouties pour installer ce frigo au marché central de Nancy, leur projet citoyen a finalement trouvé refuge auprès de ce commerçant sensible, depuis longtemps, à la réduction du gaspillage alimentaire.

"Coût de l'installation d'un frigo solidaire : 1300 euros"

L'installation d'un frigo solidaire est une démarche encadrée par l’association et coûte 1300 euros. Le commerçant signe un partenariat avec elle, s'engage à alimenter le frigo avec ses invendus et à vérifier les produits dans le frigo. Chacun, dans le quartier, peut aussi alimenter le frigo. Les passants, eux, se servent au fil de la journée.

Ce matin, Sébastien Wilhelm, a fait le tri de ses légumes. Il a déposé des oranges, quelques pommes, un poivron, des pâtes à tartiner. Au fil de la journée, ce frigo va accueillir d'autres produits et aider les passants intéressés. Ce soir, comme tous les soirs, Sébastien rentrera un frigo vide. " Tout le monde devrait le faire. On jette beaucoup de choses. Quand on voit que les poubelles sont remplies tous les soirs au niveau des commerces et des restaurants, ça ne devrait pas exister ".

"Le plus dur c'est d'installer le premier frigo dans une ville et de trouver un lieu qui répond à trois 3 critères : accessibilité, visibilité, efficacité". Prochaine étape pour Théo et son complice Sébastien Brisson : aboutir à un partenariat avec les associations des commerçants du marché de Nancy et, pourquoi pas, multiplier les frigos dans la ville.

Que vous soyez commerçants ou consommateurs, vous pouvez porter un projet dans votre ville et participer aux cagnottes en ligne pour installer d'autres frigos solidaires en Lorraine.