Un grand merci, un salon digital et une fin d'apres midi musicale !

Un grand bravo à la chambre régionale d'agriculture qui invente le premier salon de l’agriculture de nouvelle aquitaine 100% digital ! L'évenement, rebatisé semaine de l’agriculture se déroulera du 18 au 20 mai ! Il y aura, notamment, 10 grands débats interactifs en direct, débats pour lesquels vous pouvez d'ores et dejà vous inscrire. Toutes les informations à lire ici.

Le service des urgences du CHU de Bordeaux a voulu dire un grand merci ! Sur le rythme ensoleillé de baila conmigo, on découvre des soignants qui veulent prendre un instant, apprendre un pas de danse et dont on devine les sourires derrières les masques ! Merci, disent-ils, aux resto, aux osteo, aux pompiers et autres ambulanciers, a celles et ceux qui ont fabriqués des masques, à ceux qui restent chez eux pour sauver des vies, merci à vous tout simplement.

Ce jeudi, votre fin de journée sera rythmée par deux Facebook Live : à 18h30, Patrick Bruel donne depuis chez lui un live sur la page de la célèbre plateforme deezer et vous pouvez aller demander vote chanson dès maintenant. Et puis à 20h05 rendez vous avec un autre facebook live celui des girondins de Granny Smith, dans le cadre de la nouvelle scène France Bleu qui met à l'honneur des artistes de notre région.