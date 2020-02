Un samedi avec

Jean Azarel à 8 ans écrivait des histoires de cow- boys et d’indiens. L’écriture, c’est dit-il; une manière de « retrouver » son père, disparu en 1983.Un père écrivain homme de radio et de télévision qui lui a sûrement donné ce goût des mots et du cinéma. Copyright:J-Pierre Loubat

Jean-Thierry Lazare alias Jean Azarel se confie sur ses goûts très éclectiques en musique ;en littérature et en cinéma :il aime Johnny Hallyday ;"le seigneur des anneaux" de Tolkien ou "il était une fois dans l'Ouest" de Sergio Léone.

Il évoque sa 1ère biographie romanesque : « Waiting for Tina »,consacrée à l’actrice Tina Aumont, fille de Maria Montez et Jean-Pierre Aumont, qu'il a commencé en 2009, trois ans après sa mort passé inaperçue. Parti d’une page blanche, l’ouvrage rassemble des entretiens avec des gens connus ou anonymes qui l’ont connue et aimée, des documents et photos inédits.Il est paru aux éditions "l'autre regard"