Une application qui permet aux enfants de rester créatifs devant les écrans

Pour tous les parents qui sont embêtés lorsque les enfants sont devant les écrans, j’ai trouvé un truc super ! Dipongo c’est la première application créative d’histoires personnalisées qui mêlent le monde réel et le monde virtuel. En effet pour que les histoires se poursuivent, ils devront créer, dessiner, construire, modeler,… des solutions originales qui apparaîtront à l’écran et permettront de faire continuer l’aventure. C'est une pratique intelligente et humaine. Accompagnées de professionnels de la petite enfance, Emmanuelle Gras et Marion Péret portent un soin tout particulier à la création des histoires. Ces dernières veillent à la créativité, nourrissent l’imaginaire et accompagnent l’apprentissage des enfants.

Ces deux "startupeuses" développent l'application grâce au programme femmes entrepreneuses : le programme d’accompagnement de l’entrepreneuriat au féminin d’Orange en Nouvelle Aquitaine. En effet l'opérateur accompagne chaque année 100 femmes qui veulent entreprendre. Cette année, en Nouvelle-Aquitaine, Orange soutient 10 startuppeuses (8 en Gironde, 1 en Lot-et-Garonne et 1 en Charente). Mesdames, votre future entreprise est au bout de ce lien.

Et pour finir avec un sourire, selon un sondage Odoxa pour France bleu la cuisine est la 3ème activité préférée des Français derrière la télé et internet. Quand on additinne cuisine + télé + internet on arrive à Philippe Etchebest ! Le girondin confiné en Dordogne me fait toujours rire avec ses remarques cinglantes dans cauchemar en cuisine. Voici le Le best of.