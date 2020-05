Une dictée, des blagues et une artiste qui ne manque pas d'audace

Mercredi 6 mai, France 3 organise, en partenariat avec France Bleu, la deuxième édition de « tous prêts pour la dictée », la dictée est lue par Edouard Baer avec Bruno Solo, Tatiana de Rosnay, Guillaume de Tonquédec, Line Renaud, Vincent Niclo et Julie Zenatti.. C’est à 13h45, il vous reste quelques heures pour vous préparer et j’ai trouvé un site pour vous aider. Site réalisé par le champion de France d’orthographe Guillaume Terrien. Sur son site les dictées d'orthodidacte, vous trouverez des dictées pour tous les niveaux. Le principe est pratique puisque vous tapez le texte sur votre clavier et la correction apparait dès la fin de la dictée. Et c'est entièrement gratuit !

Toute cette semaine, la nouvelle scène France Bleu soutient les artistes de nouvelle aquitaine. Après Tom Frager et Tidymiss, c'est ce soir Little Dood qui est l'invitée de notre Facebook Live à 20h05. Manon Gasseng, de son vrai nom, a du tempérament : elle a déjà chanté avec M Mathieu Chedid et avec Alicia Keys ! Pour savoir comment, rendez-vous ce soir avec Marie Corinne Cailleteau pour notre facebook live à suivre aussi sur France 3 NOA