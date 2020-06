Une semaine de vacances pour 4 sur les plages landaises à Mimizan

Vous serez logés en appartement tout confort avec wifi et vous profiterez en famille de l'océan, de la découverte de la faune et de la flore ou encore de la piscine de la résidence.

Résidence NEMEA MIMIZAN Rue des Forestiers 40200 - Mimizan Plage - Groupe NEMEA

Des appartements tout confort

Au cœur des Landes, entre océan, lac, forêt et patrimoine culturel, la résidence Le Marché de la Plage vous propose des logements pouvant accueillir de 1 à 8 personnes. D’une superficie comprise entre 32 m2 et 56 m2, ils se composent d'un salon avec télévision, d’un lit double et d’un canapé-lit (au minimum), d'un coin cuisine entièrement équipé (réfrigérateur, micro-ondes, plaques de cuisson, ustensiles de cuisine, lave-vaisselle, grille-pain et cafetière) ainsi que d’une salle de bains privative avec baignoire ou douche.

Une région touristiquement riche

Plage landaise © Radio France - Radio France

À 50 km d’Arcachon et 48 km du Cap Ferret, Mimizan est une station idéale pour pratiquer de nombreux sports nautiques, ainsi que des activités de pleine nature, à pied, à vélo ou à cheval. « La perle de l’Atlantique », comme elle est surnommée, occupe en effet une position privilégiée au cœur des Landes, dans la région Aquitaine. Bordées par l’océan Atlantique à l’ouest, les Landes abritent l’une des plus grandes forêts d’Europe, composée pour l’essentiel de pins maritimes. De votre résidence, vous pourrez aisément rejoindre les pistes cyclables qui longent la côte. Coté loisirs nautiques, vous aurez le choix entre activités en mer, en rivière ou au lac d’Aureilhan, à deux pas de Mimizan Plage.