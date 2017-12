Humoriste canadien d'origine indienne, Sugar Sammy a joué dans 30 pays, dans 4 langues, en français, en anglais, en indie, en punjabie. Il a battu un record lors de la dernière représentation de son spectacle à Montréal, en jouant devant une foule de 115 000 personnes.

Le roi de la punchline

L'humoriste canadien présente un spectacle écrit spécialement pour la France dans la plus pure tradition du stand-up américain : un micro, pas de censure et une succession rapide de blagues percutantes. Il parle de différences culturelles, de politique, de racisme, de vie de couple. A la fois roi de l'impro, sniper de l'humour, Sugar Sammy est sans filtre et sans tabou

