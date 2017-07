Vivez l'étape Nantua - Chambéry avec France Bleu Pays de Savoie

Les équipes de France Bleu Pays de Savoie vous feront vivre la 9ème étape du Tour de France 2017, en direct. Venez nous voir !

De 10h à 11h

Nicolas Peronnet sera en direct du village départ à Nantua pour une émission plateau avec des invités.

De 14h à 18h

capture google maps

Nous serons en direct de l'arrivée de l'étape à Chambéry. Notre studio est installé à l’angle du Boulevard Gambetta et du Quai des Allobroges, à quelques mètres de la ligne d’arrivée. Julien Manniez animera cette émission qui sera enrichi par des directs de la course avec Nicolas Peronnet et les journaliste de la team France Bleu, des invités et de l’ambiance et tout plein de goodies France Bleu Pays de Savoie...

Rejoignez-Nous !