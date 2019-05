Vivez les Boucles de la Mayenne grâce à France Bleu Mayenne !

La 45e édition des Boucles de la Mayenne va sillonner le département du jeudi 6 au dimanche 9 juin. Comme chaque année, l'équipe de France Bleu Mayenne est sur la course !

4 jours de courses à vivre sur France Bleu Mayenne !

Plus d'infos : sur le site officiel "Boucles de la Mayenne".

Gagnez un superbe VTT en jouant avec nous

Dès que vous entendez le "Klaxon" des Boucles de la Mayenne, inscrivez-vous à notre tirage au sort en appelant le 02 43 67 11 11.

Gagnez ce VTT d'une valeur de 519€.

Ce VTT offert par France Bleu Mayenne et Giant Laval a un cadre alu garanti à vie, des freins à disques hydrauliques, une transmission 21 vitesses, et des suspensions à l'avant... Cliquez pour Plus d'infos.

Tirage au sort le lundi 10 juin à 8h35