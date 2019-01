Vos photos sont formidables !

Nantes, France

Chaque matin, nous partageons ensemble la météo de chez vous et vos plus belles photos de nos départements. Ce mardi 29 janvier, une station météo France Bleu Loire Océan était en jeu, pour vos plus beaux clichés de Nantes. Mention spéciale à Christelle Gudzu, qui nous a envoyé une magnifique photo de la Grue Jaune, et qui a été déclarée gagnante !

Ci-dessous, retrouvez une sélection de vos meilleurs clichés :

Nantes vue de haut © Radio France - hristelle Gudzu

La cigogne au nid © Radio France - Crédit photo Christelle Gudzu

Sur l'ile de Nantes © Radio France - Christelle Gudzu

Long Ma © Maxppp - Christelle Guzdu

Serre Jardin des plantes © Radio France - Christelle Guzdu

La Fabrique © Radio France - Alain Annonier

La grue Grise © Radio France - Isabelle Havard

Les anneaux de Buren © Radio France - Bruno Gimeno

Miroir d'eau et Tramway © Radio France - Crédit photo Lann Mo

Pont rousseau en Janvier © Radio France - Crédit photo Rachel Aubry