Votre été sur France Bleu : Dans le rétro, une balade avec les stars

Le temps d’une balade virtuelle en voiture, des personnalités jettent un œil dans le rétro et se souviennent. Coups de cœur, coups durs, coups de gueule, les questions décalées de Déborah Grunwald leur permettent de se confier avec humour et sincérité. Une émission à retrouver chaque week-end entre 19h et 19h30.