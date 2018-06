Philippe Viallon avait envie de vous faire un petit cadeau pour clore cette saison 2018 des Cordons Bleus, l'émission cuisine du week-end sur France Bleu Pays d'Auvergne.

Philippe a donc décidé de vous faire partager son premier cours de cuisine, en compagnie de Arthur Lefranc, chef à domicile. Vous allez ainsi suivre au travers des huit vidéos mises à votre disposition, les gestes techniques, les astuces d'un "pro" de la cuisine.

Salade de Lentilles du Puy à l'huile de noisette et moutarde de Charroux et ses Nems croustillantes d'andouillette, pommes poêlées aux épices

C'est donc cette recette qui va servir de base à ce cours de cuisine.

Commençons par noter les ingrédients pour 4 personnes :

4 Andouillettes selon préférences (Auvergne, Lyon et de Troyes)

2 échalotes/ciboulette/persil/

1 cuil. moutarde de Charroux

3 feuilles de brick

150g de lentille du Puy

Thym

1 carotte

1 oignon rouge

1 courgette en brunoise

Huile de noisette : 2 cuillères

ciboulette

moutarde de Charroux

Vinaigre de Xérès

sel, poivre

2 Pommes Golden

1 cuil de sucre semoule

4 épices

Salade de Mesclun

Etape 1 : mettre les lentilles à cuire

Cuire vos lentilles départ eau froide avec le thym environ 15 minutes après ébullition.

Etape 2 : la préparation des légumes

Qu'est-ce qu'une brunoise de légumes ? Comment la préparer ?

Etape 3 : commencer à faire revenir les légumes

Stopper la cuisson des lentilles sous l'eau froide, et faire suer à l'huile d'olive pendant quatre minutes la brunoise de légumes. Nous allons en profiter pour apprendre à effeuiller le persil. Après avoir égoutté les lentilles, on incorpore le tout.

Etape 4 : on prépare la ciboulette et l'échalote

Nous allons apprendre à ciseler la ciboulette et l'échalote : pas si évident que cela ! On pourra alors mélanger les lentilles et brunoise et assaisonner avec la moutarde, l'huile de noisette, le vinaigre de Xérès, sel, poivre. On garde au frais.

Etape 5 : la préparation des andouillettes

Enlever la peau de trois des andouillettes et les émietter. Rajouter les échalotes ciselées, ciboulette, persil, moutarde.

Etape 6 : la préparation des feuilles de brick

Nous allons en profiter pour apprendre comment faire des bandes avec les feuilles de brick. Et surtout comment déposer un peu d’andouillettes puis former les nems (3 par personne) ou bien sous forme de Samossa ("atelier pliage" : pas évident quand on a pas la technique). Mettre ensuite à cuire au four avec un filet d’huile d’olive sur un papier cuisson à 180° pendant 10 à 15 minutes. Pendant la cuisson, éplucher, couper en quartier vos pommes et les poêler avec le sucre, les quatre épices et un filet d’huile d’olive pendant 3 minutes.

Etape 7 : on dresse et on se régale !

Poêler aussi votre quatrième andouillette sur toutes ses faces. Couper quatre belles tranches et réserver sur un plat avec vos pommes sur papier cuisson. Mettre au four 5 minutes au dernier moment. Régalez-vous !