Adopter " Opium " , bouledogue français de 4 ans , avec L'association 100 toits à Cucuron

Minou , le chat qui mérite une seconde chance avec L'association Adeo Animalis

Il y a des animaux pour lesquels on souhaite vivre enfin un conte de fée, d'enfin sortir de la galère, de la misère. Nous recherchons pour lui une famille d'accueil longue durée, calme et douce ou une famille définitive. Qui saura l'apprivoiser définitivement et lui offrir tout l'amour qu'il mérite?