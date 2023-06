Adopter Tilleul , petit lion , avec Adeo Animalis

Adopter Les chats Marius et Léon avec Adéo Animalis à Avignon

Ils ont deux ans et demi, sont joueurs et curieux .L'association Adeo Animalis recherche pour eux une famille calme et douce. Association Adeo 49 rue Alexandre Blanc -84000 AVIGNON tél. 04 32 74 22 01 Notre association n'est pas un service d'urgence et ne fonctionne qu'avec des bénévoles.