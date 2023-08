La SPA Vauclusienne organise le 12 août la journée des oubliés

La journée des oubliés a pour but de sensibiliser, informer et partager un moment avec nos animaux et les soigneurs. Vous pourrez rencontrer les plus vieux pensionnaires du refuge du Petit Pigeolet à l'Isle-sur-la-sorgue et les adopter.

La journée des oubliés au refuge du Petit Pigeolet à l'Isle-sur-la-Sorgue - SPA Vauclusienne

Journée des oubliés samedi 12 aout 2023 de 10h à 12h et de 14h à 17h. Une buvette ainsi que des pâtisseries seront de la partie et les profits seront en faveur des animaux du refuge. Nous serons nombreux à vous attendre ce samedi 12 août et plus particulièrement nos amis à 4 pattes.

Épisodes Tous les épisodes Victoire, petite chatte de deux ans 01 min Tiaré, petite chatte de deux mois 01 min #TropMignon 01 min #TropMignon 02 min Carotte, petite chatte de 2 mois 02 min Little Mama, petite chatte à adopter 02 min Ginette d'Adeo Animalis nous présente Warrior 01 min