Théa et Tiki, deux chats inséparables, âgés de 7 mois, cherchent une nouvelle famille

Théa et Kiti

Théa est une jolie demoiselle noire avec un pinceau blanc, un peu timide et Tiki est un petit mâle avec un caractère de doudou affectueux. Inséparables, ils seront à adopter ensemble.

Ginette Bauer de l'association Adéoanimalis à Avignon nous invite à adopter ces deux chats qui sont à jour de vaccination, déparasités (APE et API), et sont ou seront stérilisés à l'adoption, ils sont actuellement en famille d'accueil dans le Gard.

Melle Théa est un peu craintive mais lorsque vous l'aurez conquise, elle ne vous quittera plus. Tiki est un aventurier qui aime bien explorer l'extérieur...avant de revenir se lover entre les pattes de sa chérie Théa.

Ils préfèreront une maison calme sans enfants en bas âge, ok congénères et chien, ok grands enfants qui sauront respecter leur besoin de calme.