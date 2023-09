Urt : un village entre terre et mer

Rendez-vous à Urt au restaurant La Galupe, pour découvrir le club “Urt Vélo 64”, l’association “Val d’Adour Maritime” et la section des Jeunes Sapeurs Pompiers.

Urt est un village labourdin fondé au XII siècle et situé à un carrefour entre terre et mer. Géographiquement, il est limitrophe par exemple des communes de Saint-Barthélemy, Guiche, Bardos, Briscous ou encore Urcuit.

Le Restaurant La Galupe

C’est en 2021 que Stéphane Besse a repris ce restaurant, dans une maison qui, selon certaines sources, serait plus ancienne du village.

Après plusieurs années passées par exemple à Londres ou à Amsterdam, Stéphane a eu besoin de revenir à l’essentiel et de trouver un autre sens à sa vie tant personnelle que professionnelle.

Avec une cuisine légère et innovante, élaborée à base de produits locaux et de saison, Stéphane et son chef d’origine espagnole, sont en perpétuelle évolution culinaire.

Toutes les créations quotidiennes et la carte du chef sont à retrouver sur le site internet .

Restaurant La Galupe © Radio France - Laurianne Rodriguez

Le Club Urt vélo 64

Le club Urt vélo 64 est une association sportive fondée en 1999 grâce à laquelle les valides et les personnes en situation de handicap se côtoient autour de leur passion.

Pendant l’émission, Céline Aujard, chargée de communication pour l’association, revenait sur les missions de l’association (par exemple la sensibilisation au handicap dans les entreprises ou les établissements scolaires) mais aussi sur leur attachement à la mixité et à l’inclusion grâce à la pratique du cyclisme.

Leur maître mot : le collectif. Toutes les informations sont à retrouver sur leur site internet .

L’association Val d’Adour Maritime

Association créée en 1994, Val d’Adour maritime a son siège sur la commune d’Urt et ne couvre pas moins de 28 communes.

Sa Présidente, Béatrice Gros Doat, détaillait les divers projets de l’association pour que les bords d’Adour continuent de vivre (accueil des promeneurs, valorisation des mobilités douces, etc.) et Béatrice revenait également sur leur principal objectif : la sauvegarde et la mise à l’honneur du patrimoine local.

Pour en savoir plus sur Val d’Adour Maritime, rendez-vous sur leur site internet .

Vue d'Urt © Radio France - Laurianne Rodriguez

La section Jeunes Sapeurs Pompiers

La caserne d’Urt compte une quarantaine de sapeurs-pompiers (tous volontaires) et une section JSP créée en 1992.

À la suite de sélections, des jeunes âgés de 13 à 14 ans sont recrutés et sont formés pendant 4 ans pour apprendre le métier. À l’issue de ces années d'apprentissage, ils seront généralement intégrés dans un centre de secours et s’ils le souhaitent, ils pourront, s’ils le souhaitent, se présenter au concours pour devenir professionnel.

Pour Jérôme Rivière, Président de la Section depuis 12 ans et ex-jeune sapeur-pompier, être aujourd’hui formateur, c'était pour lui une évidence. Il voulait : rendre “la monnaie de la pièce”. Pour en savoir plus ICI .