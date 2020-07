A vélo sur la Scandibérique

Et pourtant, elle passe par le Loiret ! Elle longe les canaux du Loing et de Briare en passant par Montargis et Briare : un beau parcours qui allie nature et patrimoine le long du plus ancien canal de France.

A Briare, la scandibérique se connecte à la Loire à Vélo : une voie royale de Fontainebleau à Chambord !

La Scandibérique, c’est la partie Française de l’EuroVélo 3, de Trondheim en Norvège à St Jacques-de-Compostelle en passant par Paris.

L’itinéraire traverse la France en diagonale du nord au sud sur 1700 km : c’est le plus long itinéraire cyclable balisé et sécurisé de France

Dans le Loiret, l’itinéraire est maintenant complètement balisé et sécurisé sur 75 km

Vous pouvez l’emprunter facilement au départ de Montargis ou de Briare.

Dans ces deux villes, vous pouvez louer un vélo et une liaison en train existe entre les 2 (ligne Paris-Nevers)

Tout le long du parcours, on alterne entre pleine nature et haltes fluviales, on prend le temps d’apprécier les paysages et le patrimoine des villes et villages traversées, un peu comme les bateaux que l’on croise !

Entre Briare et Montargis : on atteint rapidement le bief de partage des eaux du canal de Briare. Point culminant, une zone d’étangs qui servent de réservoir au canal.



On fait une petite incursion dans l’Yonne à Rogny les 7 écluses. L’échelle d’écluse est maintenant désaffectée et classée.

Châtilllon-Coligny : ville des Coligny et des Becquerel où a vécu Collette.

Auto sport Museum : importante collection de voitures de sport des années 50 à 90.

A Montargis, l’itinéraire contourne la ville en suivant le canal de Briare et les anciens remparts.

On continue sur le chemin de halage jusqu’au site des 3 canaux à Châlette-sur-Loing.

C’est la jonction avec le canal d’Orléans et le canal du Loing : on change de canal en prenant le canal du Loing jusque Nargis !

Sur ce dernier tronçon, le parcours verdoyant avec de nombreux d’étangs, des plans d’eau et moulins.



Retrouvez toutes les infos sur www.tourismeloiret.com , sur le site Loiret balades

Et en podcast sur www.francebleu.fr