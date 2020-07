animations du château de Meung-sur-Loire

Pendant tout l’été, Ils nous font revivre la vie quotidienne du Moyen-Age au 18èmes. Ce sont les deux grandes périodes de construction du « château aux 2 visages » avec ses deux façades complètement différentes.

Tous les jours, on peut découvrir l’armement du soldat et s’initier à l’archerie avec les maîtres d’armes du château, tous droits venus du Moyen-Age. L’habillement de la Marquise de Pilles n’aura plus de secret pour vous grâce au strip-tease à l’envers de Marie. A 11h sauf les lundis. On la retrouve aussi dans la grande cuisine de Monseigneur l’évêque ou elle prépare des gourmandises sorties de son livre de recettes.

Le château de Meung est très grand : on le visite des souterrains aux greniers en passant par les salons et les chambres à coucher. Les enfants pourront s’amuser à retrouver des objets de notre temps qui n’ont rien à faire là.

N’hésitez pas à venir pique-niquer et à profiter des transats installés dans le parc pour faire une petite sieste sous les grands arbres. Pendant ce temps, les enfants testeront les jeux en bois ! Quelques temps forts de l’été : Certains WE, des personnages historiques installent leur campement au château : Ne manquez pas les soldats de Jeanne d’Arc les 8 et 9 août et D’Artagnan et ses mousquetaires les 22 et 23. Il y a un bien sûr un lien entre ces animations et l’histoire du château : Jeanne a séjourné au château après avoir délivré Orléans. Et les mousquetaires ? Dumas a situé la première rencontre de d’Artagnan et Milady à Meung sur Loire ! Ce sera l’occasion de s’initier à l’escrime.

Cette année, le château s’anime aussi en soirée avec des nocturnes jusqu’à 23h, les jeudis 16 juillet et 6 août, vous pouvez venir pique-niquer en famille et explorer le château de nuit avec votre lampe torche. Attention, les places sont limitées.

Vous l’attendez sûrement, la date de la Soirée blanche : le samedi 15 août : ambiance chic et décontractée, tout de blanc vêtus. On commencera par un pique-nique dans le parc au son de l’orchestre symphonique du Loiret. Et on terminera au bout de la nuit sur la piste de danse !

Profitez bien de votre été

