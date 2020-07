Aujourd'hui c'est de la Venise du Gâtinais !

Si je vous dis : La Venise du Gâtinais, la capitale de la Praline ? Montargis bien sûr !

Mais savez-vous que La ville est classée parmi les « 100 Plus Beaux Détours de France » ?

C’est vrai que Montargis vaut le détour, et pas seulement grâce à ses rues sur l’eau.

Il y a aussi des maisons à colombage (d’anciennes tanneries), des hôtels particuliers Renaissance, un beau musée des Beaux-Arts (le musée Girodet) et les vestiges d’un château royal.

Pour la visiter : vous préférez à pied ou en calèche ?

Une visite en liberté, contée ou guidée ?

Renseignez-vous auprès de l’OT pour connaître les jours et les horaires de balades.

Par ex, les tours en calèche ont lieu tous les jours sauf les lundis et ils sont commentés pour en apprendre plus sur la ville.

Pour visiter librement, le mieux c’est de vous garer au Parking du Pâtis,

l’OT est tout près, entre le Parking et le canal.

Demandez à mes collègues le petit guide pour faire le Circuit des ponts.

C’est un itinéraire qui vous emmène à la découverte de 17 des 131 ponts et passerelles qui traversent le canal de Briare, le Loing et ses petits affluents.

Vous ferez le tour de la ville en suivant le canal de Briare et les anciens remparts, jusque dans le quartier de la pêcherie.

Prévoyez une pause dans le jardin Durzy et une visite au Musée Girodet.

C’est le plus romantique des Musées dédié à l’œuvre de Girodet, enfant du Pays et élève de David.

L’équipe du musée vous propose en ce moment des visites et des animations, mais attention, uniquement sur réservation.

Il y a d’autres musées et lieux à visiter à Montargis et dans son agglomération.

Par ex, je vous conseille d’aller aux Tanneries, à Amilly

C’est un lieu atypique, d’anciennes tanneries réhabilitées en lieu de création et d’exposition.

Un centre d’art contemporain ouvert gratuitement au public.

En plus des expos, l’équipe des Tanneries vous invite certains jours à des ateliers suivis de pique-nique dans le parc de sculptures et à des conférences apéritives. C’est gratuits, mais sur réservation.

Retrouvez toutes les infos sur www.tourismeloiret.com

Et en podcast sur www.francebleu.fr