Balade nature dans l’est du Loiret

Il n’y a pas de roseraie dans cet Arboretum qui est réputé pour ses arbres rares,

mais ce WE, il invite des rosiéristes et le collectif "La Vie en Rose". Ce sont des artistes et artisans d’art qui se réunissent pour fêter ensemble la Reine des Fleurs. En déambulant dans les allées de l'Arboretum, vous pourrez découvrir des sculptures et peintures, des compositions florales, mais aussi des costumes et chapeaux originaux sur le thème de la rose.

L’arboretum sera ouvert samedi de 10h à 20h (puis concert), et dimanche de 10h à 18h.

Vous pouvez emmener votre pique-nique ou manger des crêpes sur place.

Deux rendez-vous sont à noter samedi : à 16h, un comédien anime des "Causeries sur la Rose"

et à 20h, un concert de reprises folk vous fera danser sous les grands arbres !

Le dimanche n'est pas en reste avec une représentation théâtrale du "Rosier d'Adèle" à 15h.

Comme à chaque WE d’ouverture, des visites guidées seront proposées à 11h et 15h.

(Attention, pour les visites guidées, l’inscription est obligatoire sur le site de l'Arboretum ou sur tourismeloiret)

Ce sera l’occasion de découvrir les collections de cet Arboretum qui fait partie des plus anciens de France. Il a été fondé au 19ème s par les grainetiers De Vilmorin, et certains arbres sont les premiers plantés en France.

Vous ne verrez pas tout en une seule visite : l’Arboretum regroupe plus de 2600 espèces sur 35 ha.

De septembre au 1er novembre, l'Arboretum sera ouvert 1 week-end sur 2. (12-13 et 26-27 sept)

Vous pouvez déjà noter le prochain rv, les 3 et 4 octobre, pour les journées de l’Arbre, la fête des plantes incontournable de la Région !

L’Arboretum des Barres se trouve à mi-chemin entre Montargis et Briare.

Je vous propose une autre idée balade à Briare, au Parc Naturel Départemental de Trousse-Bois Pas dans Briare même, mais au nord de la ville. On y accède par la rocade qui contourne Briare.

Parc de 60 ha, de chaque côté de la rocade : un tunnel passe en dessous pour aller d’une partie à l’autre. La partie nord est plus humide avec un étang et un ponton de plus de 200 mètres qui traverse un marécage.

Il y a des panneaux pédagogiques, un parcours de santé, des tables de pique-nique tout autour de l’étang, et comme dans tous les parcs départementaux, un parcours à énigme à télécharger.

