Des randonnées à cheval dans le Loiret, c'est par ici !

Cet été, des centres de tourisme équestres vous proposent de découvrir la Région Centre à cheval.

Randos à la journée ou sur 2 jours à la découverte des régions naturelles et des châteaux de la Région.

Pour tous les niveaux, du cavalier débutant au cavalier confirmé.

Tarif unique pour toutes les randos à la journée : 95€, matériel, repas du midi, visites inclus.

Coordination : « Randonnez Cheval Ô Centre », réseau associatif qui partage les randonnées équestres des clubs labellisés « Centres de Tourisme Equestre » en région Centre-Val de Loire.

Programme des randos sur leur site. www.randonnezchevalocentre.fr

3 Centres de Tourisme équestre dans le Loiret, en Forêt d’Orléans, Gâtinais et Sologne.

Les Ecuries de Changy à Varennes Chaingy, entre Gien et Montargis dans le Gâtinais

Dimanche 26 : rando pour tous niveaux

entre champs et bois avec pause pique-nique à la Fontaine St Martin.

9 et 10 août : rando de 2 jours entre Varennes et Sully

avec nuit au camping de St Père sur Loire et visite du château.

Pour des cavaliers à l'aise aux 3 allures (à partir de 10ans).

Ferme équestre du K Rouge à Vitry-aux-Loges

Au cœur de la plus grande forêt domaniale de France et près du canal d’Orléans.

Bien plus qu’un Club Hippique traditionnel, c’est une ferme de 6 hectares avec une centaine d’équidés et un cheptel de 40 vaches.

15 et 23 août : rando à la journée à travers le massif d’Ingrannes avec pique-nique et possibilité de baignage à l’étang de la vallée.

Pour adultes, niveau débutant initiés.

4 circuits de rando équestre balisés en forêt d’Orléans



Poney Club d’Orléans à St Cyr en Val

23 août : rando pour cavaliers expérimentés

4 à 5 h de cheval à travers la Sologne, à la découverte des paysages, châteaux et belles demeure.

2 balades balisées en Sologne, dont un petit bout de la route d’Artagnan, entre Ardon et Cléry.

4000 balisés de la Gascogne aux Pays bas, sur les traces du Mousquetaire !



Bonne découverte, je vous retrouve demain pour une nouvelle idée 100% Loiret. A demain !

Retrouvez toutes les infos sur www.tourismeloiret.com

Et en podcast sur www.francebleu.fr