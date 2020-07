En famille au Domaine du Ciran

Conservatoire de la faune sauvage de Sologne : vitrine la Sologne sur 300 ha de forêt et d’étangs autour d’un château du 19ème s. et de sa ferme.

Du lundi au vendredi, chaque jour une activité différente de 45 mn sur le thème de la nature, en plein air si le temps le permet.

A 10h00, 11h00, 14h30 ou 15h30, sans inscription.

S’il n’y a pas de place, découverte du Domaine en attendant.

Lundi : la ruche et des abeilles

Mardi : les animaux de la forêt.

Mercredi : Atelier Brico’nature. Thème différent chaque mercredi.

Jeudi : Les moutons solognots. Présents sur le Domaine, ont un rôle écologique très ancien en Sologne.

Vendredi : partie de pêche au coup en famille encadrée par un animateur. Matériel fourni

Nouveau : 2 parcours de pêche accessibles dans le canal du château : carpodrome et parcours des familles. Remise à l'eau obligatoire des poissons. Location de canne à pêche.

Sur le domaine :

Deux sentiers pédagogiques avec livrets-jeux pour les tous petits et les primaires

"A la recherche d'Erica la fée Sologne".

14 énigmes à résoudre pour délivrer Erica, victime d'un mauvais sort lancé par une méchante sorcière.

Observatoires sur les étangs pour observer la faune sauvage sans la déranger.

A côté du marais ornithologique : petit bâtiment de briques qui servait au triage du poisson a été aménagée en observatoire.

Parc aux cerfs : une 20ène de biches et un cerf dans un parc de 8 hectares de prairie et forêt.

Nourrissage des animaux à 16h30 en semaine.

Ferme du domaine : vente de fromage de chèvre certains jours

Le domaine est ouvert tous les jours, matin et après-midi

Vous êtes entrés avant 12h ? Vous pouvez rester vous promener entre 12h et 14h et pique-niquer sur place. Terrain de jeu.

