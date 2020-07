La Loire a vélo a découvrir dans tous les sens !

En général, l’itinéraire de la Loire à vélo est balisé sur une seule rive et on passe de l’une à l’autre.

Seule exception dans le Loiret où il est balisé des deux côtés :

entre Châtillon-sur-Loire et Beaulieu-sur Loire :

Boucle d’une 15ène de km, très joli parcours entre la Loire et le canal latéral à la Loire.

A la découverte de jolies petites villes du Loiret chargées d’histoire.

A partir de Briare : 5 km en + soit une balade de 25 km en tout. Possibilité de louer un vélo.

Au pont-canal à Briare, rive droite.

Suivre le chemin de halage le long de l’ancien canal latéral à la Loire.

Arrivée à l’écluse des Combles, face à Châtillon-sur-Loire.

Ancien passage en Loire avant la construction du Pont-canal à Briare.

Toujours rive droite. Passage devant les îles d’Ousson-sur-Loire, puis et de Bonny, entre la Loire et la Cheuille que l’on suit jusque Bonny. Conservatoire du Patrimoine Naturel.

Vignes des coteaux du giennois (cave à Ousson).

Bonny-sur-Loire, joli ville anciennement fortifiée qui surplombe le canal.

Traversée pour rejoindre Beaulieu-sur-Loire sur la rive gauche :

balade dans l’ancienne cité médiévale à la découverte des puits : 200 sur la commune et environ 80 dans le bourg. Attention au monstre caché dans les puits !

Retour rive gauche jusque Châtillon sur Loire en suivant le canal latéral à la Loire.

Bassin de Mantelot, ancienne gare d’eau des bateaux avant la traversée en Loire.

Ecluses et site classé MH, port de plaisance, aire de jeux et de pique-nique

Un curiosité : l’escargot : une rampe en vis qui tourne autour d’une des piles du pont

Permettait aux hommes et aux chevaux de halage d’accéder à la digue jusque l’écluse des Combles en face.

Pour en savoir plus : A Châtillon, Balades en Loire sur la Sterne avec Bertrand Deshayes, découverte des plantes sauvages comestibles avec Nathalie.

Les OT : infos historiques et pratiques, jeux de piste avec énigme.

A Briare : Musée des 2 Marines

Bonne découverte, je vous retrouve demain pour une nouvelle idée 100% Loiret. A demain !

