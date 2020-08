Les Arts Urbains s’invitent à la campagne, à Pressigny-les-Pins

Dans le Gâtinais, à 15 km au sud de Montargis, près de Nogent-sur-Vernisson.

C’est un festival de culture urbaine en pleine campagne, un musée du graff à ciel ouvert !

Il investit chaque année le Domaine de La Valette, avec des concerts sur 3 scènes, des façades graffées, mais aussi des ateliers et les initiations au Street-Art, des conférences, des visites guidées.

Il accueille aussi un « village du Gâtinais » avec des producteurs, des artisans et les offices de tourisme locaux présents avec nous sur le stand tourisme.

Bien sûr, cette année particulière, des mesures sanitaires ont été prises pour profiter du festival en toute sécurité. A retrouver sur leur page facebook.

Le Festival se tient sur 2 jours : il ouvre cet après-midi jusqu’à 4h du matin et demain de 14h à 5h.

Pour ceux qui le souhaitent, il y a possibilité de camper gratuitement sur place en emmenant son matériel.

Des navettes sont prévues au départ d’Orléans et des gares de Montargis.

Cette année, l’entrée au festival est à 14€, mais un pass 2 jours est aussi proposé.

Le Domaine de la Valette, c’est un domaine de 40 ha avec un château du 19ème s. et ses communs.

Etonnant : les façades du château sont repeintes chaque année !

L’année dernière, il était de toutes les couleurs, cette année, il a été repeint en noir et blancs avec des lignes graphiques, par « L’Atlas », un artiste de renommée internationale.

Plus de 150 artistes du monde entier sont déjà venus sur le domaine, pour le festival ou en résidence.

L’Histoire du Domaine est étonnante et liée à l’Espagne.

Le château date du 19ème s. Il a accueilli des républicains espagnols au moment de la guerre civile, puis a été transformé en collège sous Franco.

Il est ensuite abandonné pendant 30 ans et retrouve une nouvelle vie grâce à Urban Art Paris, organisateur de ce festival !

En plus du château, de sa chapelle et des communs, il y a dans le parc d’anciennes salles de classe et deux gros bâtiments en béton des années 70, les anciens dortoirs du collège.

Ils ont été entièrement repeints par les artistes avec de grandes fresques à l’extérieur.

Cette année, le festival sort « Hors les murs », en proposant des fresques sur des immeubles de Montargis, dans le quartier de la Chaussée, en face du lac des Closiers. 8 au total.



https://www.tourismeloiret.com/fr/diffusio/agenda/label-valette-festival-3-pressigny-les-pins_TFOFMACEN045V501Z6J

Je vous souhaite un bon festival et retrouve bientôt pour une nouvelle idée 100% Loiret.

Retrouvez toutes les infos sur www.tourismeloiret.com Et en podcast sur www.francebleu.fD