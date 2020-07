Les Médiévales de Ferrières

Samedi de 10h à la nuit tombée et dimanche jusque 18 h.



Formule allégée en raison des contraintes sanitaires, mais festive et gratuite, dans le centre historique de Ferrières, au pied de l’Abbatiale.

Organisation spéciale cette année : périmètre clos, sens de circulation, port du masque recommandé par l’association des Fêtes Historiques de Ferrières.

Au programme :

Grand marché médiéval avec des stands d’artisans, des animations, de la musique et des spectacles pour revivre l’ambiance d’un marché médiéval.

Pour les plus jeunes : jeux, ateliers et ferme pédagogique.

Plusieurs spectacles par jour et un spectacle de feu samedi soir.

Des scènes inédites imaginées par la nouvelle metteuse en scène Alicia Galli.

Toujours jouées par des bénévoles et des comédiens professionnels.

Tout est prévu en extérieur entre la place de la mairie et devant les églises.

Cette place était autrefois la cour basse du monastère. Elle était bordée par des granges, des écuries et des pressoirs.

Espace restauration, avec L’incontournable Taverne du Diable



L’occasion de découvrir Ferrières, ancienne cité médiévale classée « petite cité de caractère », bâtie autour de son Abbaye Royale.

Petites rues, placettes cachées (Cour des forges, la Pêcherie, Place du four), les églises,

balades sur les bords de la Cléry, le lavoir et le moulin.

Pour en savoir plus : L’OT propose une déambulation commentée samedi matin

à la découverte de la grande et petite histoire de Ferrières :

Abbaye royale fondée par Clovis, haut lieu de pèlerinage pour les Rois et Reines de France.

Rv devant l’OT à 10h30. Sur réservation

Autres visites les samedis 22 et 29 août



Retrouvez toutes les infos sur www.tourismeloiret.com grandpithiverais.fr

Et en podcast sur www.francebleu.fr