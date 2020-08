Musée départemental de la résistance et de la déportation de Lorris

Lorris : 25 km de Montargis et 50 km d’Orléans, en forêt d’Orléans.

Le musée est facile à trouver, sur la voie qui contourne Lorris, dans l’ancienne gare.

En ce moment, il est ouvert tous les jours, matin et après-midi, de préférence sur réservation : pensez à appeler avant et à venir avec votre masque, mesures sanitaires obligent.

C’est un musée d’Histoire et de Mémoire qui organise des commémorations, propose des conférences et des expositions. En ce moment, et jusqu’à la fin de l’année, une expo photo s’affiche sur les grilles du musée.

Il présente la Seconde Guerre Mondiale tant au niveau international que local en 2 grandes parties :

La première retrace les grandes étapes de la guerre et dans la deuxième on est immergé dans le quotidien des français sous l’occupation avec un coup de projecteur sur le Maquis de Lorris.

Parmi les objets d’époque présentés, certains sont étonnants et très rares, comme par exemple un corsage en toile de parachute, de la crème pour imiter les bas, ou un crève-pneu explosif en forme de caillou.

En famille, vous pouvez découvrir le musée avec un livret-découverte (8 à 12 ans).

Vous pouvez aussi remplir une mission grâce à un jeu sur tablette qui s’appelle "Mission : résister!"

Les tablettes sont mises à dispo par le musée, désinfectées à chaque utilisation.

Deux niveaux de parcours sont adaptés pour les enfants entre 6 et 15 ans.

L’idée, c’est de remplir une mission ensemble, avec les enfants. Vous partez sur la trace de Résistants du Loiret, dont vous suivez l’histoire en répondant à des quizz et en cherchant des objets dans le musée.

A la fin du parcours, les enfants peuvent s’envoyer par mail leur carnet de mission pour le garder en souvenir. C’est une bonne façon de transmettre notre Histoire aux nouvelles générations !

Vous pouvez prévoir une journée complète avec la visite du musée le matin, pique-nique à l’étang des Bois et baignade l’après-midi ! De bonnes tables vous attendent aussi à Lorris que vous retrouvez dans sur le site https://www.tourismeloiret.com/fr/savourer/restaurants

