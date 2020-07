Par ici des idées de balades à pied autour de Montargis

Beaucoup d’eau : les 3 canaux, 3 lacs, des étangs et un peu plus loin, les rivières du Betz, de la Cléry et de l’Ouanne avec des lavoirs et moulins.

Lac de Châlette et sa base de loisirs.

Le site est labellisé pavillon bleu, plage, pique-nique et activités nautiques.

On peut facilement faire le tour (3km) au départ de la base de loisirs.

Le contour est original avec 2 presque-îles et une île au milieu.

A la jonction des 3 canaux, de Briare, d’Orléans et du loing, l’ancienne maison éclusière abrite la Maison de la Nature et de l’eau. Visite sur réservation.

Au nord, on peut prolonger la balade vers le site naturel du grand Rozeau.

Zone humide de 18 ha entre loing et canal du Loing avec un sentier pédagogique.

Pour une plus grande balade, un circuit de 17 km vous emmène du lac de Chalette jusque Paucourt et sa Maison de la forêt, au centre de la forêt domaniale de Montargis.

L’itinéraire longe le canal du Loing jusqu’au lac de Cepoy avant de partir en forêt.

De l’autre côté de Montargis, sur la commune de Villemandeur :

Parc Naturel Départemental de la prairie du Puiseaux et du Vernisson

1 des 7 parcs départementaux, ouverts gratuitement au public pour se promener et découvrir la biodiversité.

Ce parc a été créé pour préserver un coin de nature dans la ville.

Espace naturel de 15 ha (prairie, roselière et zone humide) bordé par le Puiseaux et le Vernisson.

Autour de la prairie, on emprunte un sentier délimité par des barrières en bois.

Boucle de promenade d’1 km jalonnée de panneaux pédagogiques, observatoires.



