Partons à la découverte de Beaugency

Cité médiévale, fait partie des « 100 plus beaux détours de France »

A découvrir à pied, grand parking du mail, ancien remparts

Tour de César, 11me s. l’une des plus hautes de France.

Abbatiale romane, 2 conciles (annulation mariage de Louis 7 et Aliénor),

château de Dunois, Tour St Firmin et son carillon,

Hôtel de ville renaissance, pont médiéval…

A l’OT : infos et livret-jeu gratuit pour découvrir la ville avec les enfants.

C’est « le chat » de Beaugency qui emmène les enfants à travers la ville.

Pas de plage, ni de labyrinthe cet été mais

des animations et un programme culturel riche jusqu’à fin août : les Estivales

En bord de Loire et dans la ville.

Exposition à l’église Saint-Etienne : artistes invités ces dernières années à Beaugency reviennent.

Eglise du 11ème s., vouté en plein cintre. Sauvée par Mérimée, lieu d’expo.

Conservatoire des espaces naturels passe la Loirepour ses 30 ans: photos de nature dans la ville

Marché de producteurs et d’artisans du coin chaque jeudi soir dans le centre-ville.

Chaque vendredi soir, une des musiciens s’élancent dans une tournée des terrasses

après le carillon de Beaugency qui tinte à 19h10

Egalement tout l’été : ateliers artistiques et sportifs, ciné de plein air, location de canoë, buvette en bord de Loire,

