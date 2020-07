Sur la Loire à vélo autour de Beaugency

Beaugnency, position centrale entre Orléans, Blois et Chambord sur la Loire à vélo

En direction de Blois, rive droite, on arrive rapidement à Tavers, en limite avec le Loir-et-Cher : 2 km par la Loire à vélo

En bord de Loire Site des Fontenils et des Eaux Bleues.

Bassins où l’eau est cristalline, bleutée à certains endroits et qui bouillonne.

Curiosité naturelle : sources alimentées par la nappe de Beauce provoque ces bouillonnements.

Ont dit que la source est si profonde qu’elle a englouti un jour un charretier avec sa charrette.

D’où la réputation de sables mouvants.

Autre légende tragique au bassin du Moulin de la Bouture (privé) :

Amour impossible entre Agnès, fille du Sire de Beaugency et Loys de Baule.

Les eaux auraient pris la couleur du ciel après la noyade de 2 amoureux par désespoir.

Les spécialistes et géologues ont une autre version pour expliquer la couleur de l’eau !

Chemin des eaux : itinéraire le long de la rivière, le Lien, qui traverse le village,

passe devant 5 Moulins (privés et habités), 4 lavoirs communaux en recueillant au passage l’eau des différentes sources, 15 en tout avant de rejoindre la Loire.

De Beaugency, on a aussi un joli parcours jusque Meung sur Loire : 8 km

A 6 km, passage à travers le village de Baule (pas par la nationale !)

charmantes maison bourgeoises et vigneronnes.

Descente au pied du coteau de Baule jusqu’à la Loire

Guinguette, la Corne des Pâtures. Animations chaque jour.

Ensuite on longe la Loire puis les Mauves jusque Meung-sur-Loire.

Visite de la ville, château et deux jardins.

L’itinéraire continue rive gauche jusque Orléans entre Loire, vignobles et vergers.

Détour par Basilique de Cléry et plusieurs boucles entre Loire et vergers.

Iles de Mareau-aux-près : Panneaux d’information sur la faune et la flore au niveau des

Plusieurs possibilités de locations de vélo à Beaugency, aux OT de Meung et Cléry

Accès en train avec vos vélo de Blois ou Orléans sans réservation ni supplément.

Bonne découverte, je vous retrouve demain pour une nouvelle idée 100% Loiret. A demain !

Retrouvez toutes les infos sur www.tourismeloiret.com

Et en podcast sur www.francebleu.fr