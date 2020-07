« Un été à la carte » à Montargis

, « Un été à la carte ».

Des idées sorties, visites, activités sportives et culturelles à faire sur l’agglomération montargoise. Vous trouverez toutes les infos dans l’agenda de tourismeloiret ou auprès de l’OT de Montargis

J’ai pioché quelques idées d’activités à faire en famille :

Cet été, on se met au Paddle au lac des Closiers, en location simple ou en balade accompagnée par un guide du club de voile.

les 14 et 22 août : balade de 2h au départ du lac et sur le loing pendant lesquelles on accède à des coins de verdure insoupçonnés à 2 pas de la ville.

Le club de voile propose aussi des balades accompagnées en petits voiliers

pour vous initier à la voile et participer au maniement du bateau.

Bel endroit de promenade, mais attention, il n’y a pas de baignade au lac des Closiers, pour ça, il faut aller au lac de Châlette, au nord de Montargis où l’on trouve une belle plage avec baignade surveillée.

En ville, l’OT met à dispo des jeux de piste pour les enfants, pour découvrir la ville en s’amusant.

On peut aussi faire des balades en calèche, tous les jours sauf les lundis.

Les musées vous invitent à des ateliers et visites en famille.

C’est le cas du musée Girodet, le musée des Beaux-Arts de Montargis

et du Centre d’Art contemporain Les Tanneries à Amilly.

En bord du loing c’est un lieu atypique avec un parc de sculptures. L’entrée est gratuite pour visiter les expos.

Dans le programme de l’OT, j’ai aussi repéré un Atelier « zéro déchet ». Vous pourrez apprendre à fabriquer du film alimentaire lavable à base de cire d’abeille, ou à

recycler vos vielles chaussettes en tawashi. Des éponges réutilisables qui nous viennent tout droit du Japon.

A certaines dates, vous pouvez vous inscrire à des visites originales.

Par ex, vous pouvez visiter l’atelier d’un artisan verrier qui fait des sculptures en verre au chalumeau. Il vous expliquera les différentes étapes de la transformation du verre.

Enfin, la maison Feuillette vous ouvre ses portes certains jours, c’est une maison construite en ossature bois et isolation paille, qui fête cette année ses 100 ans.

Retrouvez toutes les infos sur www.tourismeloiret.com

Et en podcast sur www.francebleu.fr