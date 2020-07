Un rendez vous dans les airs

Aérodrome de Montargis Vimory, au sud de Montargis,

saut en parachute en tandem avec Fly Attitude avec Steve et Laurent, professionnels du baptême en chute libre.

Toutes les normes sanitaires sont respectées pour un maximum de sécurité (apportez votre masque)

-Briefing d’1/4 h

-vol d’une vingtaine de minutes jusqu’à une hauteur de 3 à 4000 mètres

-Chute libre pendant 30 à 45 s (200km/h) : sensation garantie !

-Puis descente à 30 km/h pendant 7 à 8 mn sous voile en tandem

Informations et réservations sur site de Fly Attitude : sauts, coffrets cadeaux,

Pack avec vidéo et / ou photos en souvenir

Plus calme : le Montargois vu du ciel.

L’Aéroclub du Gâtinais propose des vols de 20 minutes en avion 4 places (le pilote et 3 passagers)

Port du masque obligatoire.

Vols d’initiation et leçons de pilotage.

Ailleurs dans le Loiret de nombreuses possibilités, surtout le long de la Loire :

Vols de découverte en avion 4 places à l’aéroclub de Briare

Balades touristiques en Hélico à St-Aignan-le-Jaillard

et à l’aéroport de St Denis-de-l’Hôtel (Ecole de parachutisme).

La Loire en ULM à Beaulieu-sur-Loire (+ canoë), St Benoit, Cravant,

En Beauce « les drôles d’Oiseaux » à Marsainvilliers au nord de Pithiviers

Paramoteur à Mardié

3 bases de vol en Montgolfière : Orléans et Jouy-le-Potier, en Sologne.

Renseignez-vous pour connaître les modalités actuelles !

Retrouvez toutes les infos sur www.tourismeloiret.com

Et en podcast sur www.francebleu.fr