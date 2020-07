Une balade à Sully-sur-Loire avec Tourisme Loiret

Parc départemental de Sully-sur-Loire

1 des 7 parcs naturels départementaux aménagés pour la promenade et la découverte de la biodiversité.

Panneaux pédagogiques. Accès libre

40ène d’hectares, à la fois un lieu chargé d’histoire et riche en biodiversité

32 espèces de papillons et près de 200 espèces végétales sont recensés.

Deux parties : le parc du château entre le Loire et la Sange

et une zone plus naturelle, les étangs communaux, relié au parc du château par un chemin au fond du parc, côté ville. Accès côté Loire, ville et parking près des étangs.

Le parc du 17ème s. du Duc de Sully a été remplacé par un parc à l’anglaise au 19ème s.

C’est Sully qui a fait élever une levée pour protéger son château et la ville des inondations.

En cas de crue, la Sange mais également le parc jouent encore un rôle de réservoir.

Parcours à énigme : Formulaire à imprimer sur Tourisme Loiret.

Départ du côté du château, une fois la Sange traversée.

Questions sur l’histoire, la faune et la flore dont les réponses sont sur les panneaux.

Au fond du parc : copie miniature de la grotte de Lourdes !

Vous pouvez aussi jouer en réalité augmentée dans les 7 parcs du Département avec l'appli gratuite YouCatch.

Des animations sont proposées jusqu’à l’automne par les Amis du Parc.

En août, balade contée nocturne et création de Land’Art.

Plus de balades : cheminade historique à travers la ville.

A certaine dates : visites guidées ou cheminades avec des comédiens en costume. « Quand Henry rencontre Sully ». Renseignement auprès de l’OT

Retrouvez toutes les infos sur www.tourismeloiret.com

