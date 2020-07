Une belle Exposition au Musée du Cirque et de l’Illusion !

Pas de spectacle de magie à cause des nouvelles règles sanitaires.

Grande exposition temporaire au sein du musée « A la découverte du tigre »

par Rémy Demantes, créateur du musée du cirque et de l’illusion et fervent défenseur et protecteur du tigre. 4 ans de travail et de recherches avec son équipe.

Exposition ludique et pédagogique très détaillée, qui répond à toutes les questions qu’on se pose sur le tigre et chasse les idées fausses.

Des documentaires sur écran géant, sculptures, peintures, effets sonores et visuels.

On peut par exemple écouter comment le tigre perçoit les sons.

Tous les thèmes sont abordés :

le tigre dans la mythologie, dans la préhistoire avec un moulage de crâne de tigre à dents de sabre.

Le tigre dans le cirque, le cinéma :

Tigres « animatronics » : automates du film "Deux frères" de Jean Jacques Annaud

La cage aux fauves qui a servie au tournage du film "Roselyne et les lions" de Jean-Jacques Beineix. Tous les tigres du musée sont des tigres factices.

Point photo avec un tigre qui saute au-dessus de vous sur la piste aux étoiles.

Effets de la déforestation, braconnage : - de 4000 tigres aujourd’hui à l’état sauvage contre 100 000 en 1900. 2 tigres disparaissent chaque jour.

Autre créature : le Yéti : retrouvé dans l’Himalaya, congelé, conservé dans un caisson spécial.

Présenté dans un «entre-sort» de fête foraine.

Dans ce musée, beaucoup de souvenirs, objets et costumes des grandes familles du cirque et de l’illusion : Bouglione, Zavatta. Collection de Jean Richard.

Le musée s’enrichit tous les ans : costumes des Enfoirés ou des chanteuses Tal et shy’m.



Ouvert tous les jours de 10h à 18h. Port du masque obligatoire et sens de visite modifié.

Bonne découverte, je vous retrouve demain pour une nouvelle idée 100% Loiret. A demain !

