Une nouvelle activité sur Orléans  !

On peut désormais louer des barques et des petits bateaux électriques sur le canal d'Orléans !

C’est nouveau sur Orléans :

On peut désormais louer des barques et des petits bateaux électriques sur le canal d'Orléans

Tout dépend, si on a envie de ramer ou pas !

Capacité de 4p. A faire en famille ou avec des amis, prix par embarcation à la 1/2h ou à l’h.

Bateaux et barques stationnés au début du canal, derrière la Capitainerie,

Chalet pour la location installé à proximité de la guinguette le Boui-Boui.

Balade apéritive ou digestive !

Possibilité d’emmener votre goûter ou pique-nique pour le partager à bord.

Balade détente au fil du canal entre Orléans et le vieux bourg St Jean de Braye

Aller voir les joutes qui ont repris à St Jean de Braye,

Rythme tranquille à 6km/h, pour apprécier le paysage et se détendre.

Location ouverte du mercredi au vendredi après-midi et début de soirée

les WE, toute la journée, mais attention : uniquement avec réservation en ligne.

Infos sur le site Tourismeloiret



Axel propose toujours ses balades sur la Loire à bord de l’Epinoche

Départ : quai du Fort Alleaume, entre le Boui-boui et La Sardine.

Différentes formules de balades commentées par le capitaine ou leur guide Amélia.

Nouveau en cette période post-covid : vous pouvez privatiser le bateau

Attention, réservation uniquement par tel

Emportez votre repas, vos boissons, votre goûter pour pique-niquer à bord

et vous avez le bateau et son capitaine pour vous tous seuls !

Privatisation proposée à partir de 90€ en semaine, de 115€ le WE



Batoloire : la traversée pour aller à l’Ile Charlemagne au départ du quai du Fort Alleaume

mercredis samedis et dimanches

3 aller-retour : avant midi, début et fin d’après-midi

par ex : 11h30>12h et retour 18h 2€



Bonne découverte, je vous retrouve demain pour une nouvelle idée 100% Loiret. A demain !

Retrouvez toutes les infos sur www.tourismeloiret.com

Et en podcast sur www.francebleu.fr