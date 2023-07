Clécy (3/5) · David et la tyrolienne géante

Les bretons David, Laurence et leur chien Filou ont loué un mobil-home pour une semaine à Clécy au rochers des parcs. Ils profitent de leur vacance pour découvrir la suisse normande.

David, Laurence et le chien Filou vivent dans le Morbihan en Bretagne

Dans le Calvados, en Suisse normande à Clécy, on se balade dans le camping des Rochers des Parcs . Une destination calme et propice aux activités de pleine nature : vélo, randonnée, parapente, escalade, canoé-kayak, lugé d'été, tyrolienne géante et bien d'autres.

Je continue ma balade dans le camping trois étoiles de Clécy et je vois un mobil-homes avec la porte d'entrée grande ouverte. J'imagine qu'il y a du monde alors je m'approche et frappe à la fenêtre.