Putanges-le-Lac (4/5) · 50.000 € le camping-car

Pour se dégourdir les jambes, je propose à Michel de faire un petit tour de vélo à assistance électrique. Après la petite balade, je rencontre d'autres campeurs, au bord de la rivière, en pleine séance de pêche.

Cet été sur France Bleu Normandie , nous découvrons les différents camping de la région. Cette semaine, nous sommes sur le camping municipal Val d'Orne situé à Putanges-le-Lac dans l'Orne. Petit camping de trente-deux emplacements.

Avec leur camping-car, Adèle et Michel, traverse la Normandie pour découvrir toutes les richesses de notre région. Pour prendre le temps d'apprécier la nature, les deux bretons ont embarqué deux vélos à assistance électrique. Je propose à Michel de faire une petite balade dans le camping de Putanges-le-Lac. Une fois la boucle bouclée, je dis au revoir à Adèle et Michel, les remercie pour leur accueil et leur générosité.

Le long de la rivière qui arrose le camping municipal Val d'Orne, je fais la rencontre de Denis et Jean-Pierre en pleine séance de pêche.

Denis et Jean-Pierre profite de la rivière pour pêcher quelques poissons © Radio France - Jason Grönert

