Castel Saint-Léonard (4/5) · Un château acheté en 2009 (au bon prix)

Dans le Calvados à Falaise, vous pouvez passer la nuit dans un château avec petit-déjeuner. Pendant que nous prenons le café, Charles Vatinel nous raconte comment devenir propriétaire d'un château.

Salle du petit-déjeuner entre la salle en rotonde et la salle à manger

Que diriez-vous de passer l'été au château ? Chaque semaine, nous découvrons un château de la région dans le Calvados ou dans l'Orne. Nous rencontrons les propriétaires pour qu'ils nous racontent l'histoire de leur château à travers son architecture, sa construction et son utilité aujourd'hui.

Pendant que Charles Vatinel me sert le café dans la petite salle dédiée aux petits-déjeuners située entre la salle en rotonde et la salle à manger, il me raconte comment est-ce qu'il est devenu propriétaire du Castel Saint-Léonard à Falaise ; un château racheté en 2009 « au bon prix ».

Un piano et une harpe sont installés dans la salle en rotonde, pièce classée aux monuments historiques © Radio France - Jason Grönert

