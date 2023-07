Château de Hiéville (2/5) · 20.000 € d'entretien par an

Pour le chauffage, l'entretien et les rénovations, Stéphane du Pondt dépense entre 15.000 et 20.000 € par an. C'est plus quand les travaux sont plus importants, comme pour le colombier dans le parc.

Stéphane du Pondt devant la grande porte d'entrée du Château de Hiéville © Radio France - Jason Grönert

Tout au long de l'été, nous vous invitons à la vie de château. Dans le Calvados, dans la commune-nouvelle de Saint-Pierre-en-Auge, Stéphane de Pondt nous ouvre les grilles du Château de Hiéville . Dès la grande et imposante porte d’entrée franchie, vous entrerez dans une ambiance maison de famille. Mobiliers, tableaux, luminaire, tout est là pour vous transporter dans une atmosphère chaleureuse et cosy. Stéphane du Pondt a accroché les tableaux de ses ancêtres dans le hall d'entrée de son château © Radio France - Jason Grönert