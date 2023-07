Château de Médavy (4/5) · Un livre de prière de 1470

L'actuel propriétaire du Château de Médavy est un collectionneur de globe et atlas qui datent pour les plus anciens du 16ème siècle. Dans sa collection, on retrouve aussi un vieux livre de prière de 1470.

Découvrons cet été les trésors de notre patrimoine régional : les châteaux de Normandie . Toute cette semaine, nous vous emmenons dans au cœur de l' Orne au Château de Médavy sur la route qui relie Sées à Argentan. L'actuel propriétaire du Château de Médavy, Jean-Louis Charon est un collectionneur de globes et atlas qui datent pour les plus anciens du 16ème siècle. Dans sa collection, on retrouve aussi un vieux livre de prière de 1470. Le château de Médavy a été récompensé d'une deuxième étoile au Guide vert Michelin

