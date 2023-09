Quoi de neuf au Familistère ?

Les secrets et l'histoire du familistère de Guise se découvrent sur France Bleu Picardie. Un lieu installé dans l'Aisne. Parlons de d'avenir avec Frédéric Panni, conservateur en chef du patrimoine, directeur du Familistère.

Le Familistère n’est pas seulement un lieu à admirer et à contempler. Son patrimoine est un patrimoine à activer, c’est un patrimoine toujours en projet. Depuis 2000 le Familistère est l’objet d’un vaste programme tous azimuts de réhabilitation et de valorisation baptisé Utopia, soutenu par le Département de l’Aisne.

Beaucoup a été fait en 23 ans : la restauration d’une bonne partie des édifices classés aux monuments historiques, la création d’un grand musée de site bénéficiant de l’appellation musée de France, la réhabilitation du jardin historique, la création d’un grand parc naturel (le jardin de la presqu’île), l’aménagement de la place, l’équipement du théâtre pour l’accueil de saisons artistiques, l’aménagement de services et de salles de réunions, etc. Avec à la clé la création et l’autofinancement de 30 équivalents temps plein.

Beaucoup reste à faire en matière d’équipement.

La réhabilitation de 75 logements dans l’aile droite du Palais social en premier lieu. L’opération doit être conduite par CDC habitat, la branche habitat social de la Caisse des dépôts et consignation, qui la finance avec l’aide de l’État et du Département de l’Aisne. Un bail emphytéotique de l’aile droite sera conclu en septembre 2023 avec CDC habitat par le syndicat mixte du Familistère Godin, propriétaire de l’édifice. Les travaux débuteront avant la fin de l’année 2023. Ils seront réalisés sous la maîtrise d’œuvre de l’agence h20 avec l’assistance à maîtrise d’ouvrage de la Société d’économie mixte du Département de l’Aisne. Le gestionnaire quotidien des 70 logements sociaux en location sera l’Office public de l’habitat de l’Aisne. À peine une douzaine de personnes habitaient en 2023 le Palais social. À partir de 2025, la population du Familistère comptera plusieurs centaines de personnes. Une façon de renouer avec la fonction historique du lieu tout en assumant un service social essentiel du monde d’aujourd’hui.

Le Familistère Campus. Ce nom désigne le projet hybride de l’aile gauche du Palais social. À la fois un lieu d’hébergement hôtelier de 200 lits environ et un lieu d’insertion et de formation pour la population du territoire. En juin 2023, a été créée une association pour la préfiguration du Familistère Campus qui réunit tous les partenaires du projet : dont les futurs opérateurs privés du site, le groupe d’hôtellerie sociale et solidaire ARTES basé dans le nord de la France, et le groupe d’économie sociale et solidaire SOS, et les collectivités territoriales au premier rang desquelles le Département de l’Aisne, ainsi que l’État et la Banque des territoires. Au cours des deux années à venir, l’association doit expérimenter les services à mettre en place dans l’aile gauche et en tester la validité sociale et la viabilité économique. L’aile gauche a été entièrement restaurée au titre des monuments historiques. Restent à accomplir les travaux d’aménagement intérieur adaptés aux nouvelles fonctions. L’équipe de maîtrise d’œuvre et de programmation de ces travaux a été sélectionnée au début du mois de juillet 2023.