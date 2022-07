Que vous propose la commune de Chaniers en Charente-Maritime, à proximité de la ville de Saintes et de Cognac mais surtout au bord du fleuve Charente où le camping « Belle rivière » vous propose des hébergements insolites comme cette cabane dans les arbres . Parmi les nombreuses activités proposées dans et autour du fleuve, une aire de loisirs, une aire d’accueil pour les bateaux, un parcours de pêche, la possibilité de pique-niquer à l’ombre des peupliers, et de vous baigner en toute sécurité grâce à la présence d'un Maître nageur sauveteur sur la plage de Chaniers :

la plage de Chaniers - ville de Chaniers

Autre originalité de cette commune de Saintonge, son bac à chaine qui permet d’enjamber la Charente à pied, à vélo ou en auto gratuitement en moins de 3 minutes pour rejoindre de l’autre côté de la rive, le village de Courcoury et ainsi de gagner un petit quart d’heure :

le bac à chaînes de Chaniers - ville de Chaniers

Enfin et parmi les incontournables de Chaniers, situé à quelques encablures du centre du village, Le moulin de la Baine, Venez déjeuner ou dîner dans ce moulin historique du XVIIème siècle, dans un cadre verdoyant, au-dessus du fleuve Charente.