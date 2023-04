Un ghjornu, un paese : Evisa

C'est avec l'un des principaux acteurs du Riacquistu que nous découvrons la commune d'Evisa : membre fondateur du groupe mythique Canta u Populu Corsu, Alain BITTON ANDREOTTI est également un ardent défenseur de la langue corse.

Petit fils d’un des plus illustres poètes insulaires Zìu Minicale, il a plusieurs cordes à son archet : Minicale, danseur, musicien, et fondateur de Tutti in Piazza pour la musique et la danse traditionnelle, à nos micros pour évoquer sa commune.