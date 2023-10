A Filetta - Cun te

"Cun te" e mani tese di "A Filetta" à e donne di u mondu sanu

Un parlaraghju micca per tè…

Donna di la piazza di maghju

Anna, Maria o Lucia

Temi ch’ùn sia compiu u viaghju

Di tante vite à l’angunia

Un parlaraghju micca per tè…

Un parlaraghju micca per tè…

Amica di la piazza Rossa

Quand’hè la notte senza stelle

Copre di foscu la to mossa

Chjama di speranze ribelle

Un parlaraghju micca per tè…

Un parlaraghju micca per tè…

O ombra di biancu vilata

D’un paese ch’ùn si ramenta

L’amore ch’è tù l’ai datu

Si sente sempre la to pienta

Un parlaraghju micca per tè…

Un parlaraghju micca per tè…

Chi m’ai pigliu per la manu

Per sunnia à un avvene

Duve li surrisi saranu

Sti fiori ch’un sò ancu à vene

Un parlaraghju micca per tè…

Mà parlaraghju cun tè…