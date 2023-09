Felì - Si parte

"Si parte" à duie voce trà Stefanu è Felì, simplicità, intensità, putenza !

Si parte quand’ellu si pò

Si dice innò si dice aiò

Sò ghjucate tutte e carte

Un ci vale più nisun arte

Si dice innò innò è po

Postu chi un ghjornu ci vole à parte

Si parte quand’ellu si pò

Si campa cum’ellu si pò

Un s’hè innò patroni in altrò

A cità ingorga vi s’accampa

Vi lascia frantu à ogni franta

Si dice innò innò è po

Postu chi culandi si campa

Si campa cum’ellu si pò

Si volta quant’ellu si pò

A’capu in sù à capu in ghjò

A’vita persa o frusta o colta

Cum’è a i tempi d’una volta

Si dice innò innò è po

Postu chi s’hè fidi è si volta

Si volta quant’ellu si pò

Si cheta quant’ellu si pò

Si dice innò si dice aiò

Ma quandu ogni speranza hè tolta

Si pesa un ventu di rivolta

Si mughja innò innò è po

Postu ch’ellu soffia à a lotta

Si lotta quant’ellu si pò

Si lotta quant’ellu si pò

Pè parte quand’ellu si volte

G.T. Rocchi \ F. Travaglini