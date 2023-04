Un ghjornu, una canzona : A Filetta - A muntagnera

"A muntagnera" innu meravigliosu à u pasturalisimu Corsu...

Ch'ellu si n'hè scorsu maghju

Sarà più d'una simana

Appròntati, o capraghju!

À lascià piaghja è calmana

Ch'hai da fà l'altu viaghju

Dopu ghjuntu in Barghjana

Avvèdeci, o Falasorna!

Cù i parenti è l'amichi

Sempre ligati à Niolu

Per e gioie è i castichi:

Da Montestremu à u mare

Avemu listessi antichi.

Sbuccarai in Caprunale

Guardendu da altu à bassu

Supranèndune à Òmita

È a funtana di u Tassu

Bàsgiati a croce nova

Chì a vechja ùn s'hè più trova.

U terzu ghjornu à la mane

Ti n'andarai vulinteri

In Sesta o Petra Pinzunta,

Bicarellu o à Tileri;

Più chè mai ghjunghjeranu

À l'abbordu i frusteri.

Avà chì hai righjuntu

Di l'estate u rughjone

Di tantu in tantu in paese

Affàccati à l'occasione

Poi ùn mancà a to festa

A mane di Sant'Antone.