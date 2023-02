Un ghjornu, una canzona : A Filetta - In sempiterna

"In sempiterna" o quandu "A Filetta" sussura l'ultima lettera di Jean Nicoli...

È in un soffiu, mi n’aghju da andà

Calmu è sirenu, à navigà

À d’altri mari, à strade nove

D’un altru mondu, fà ne e prove

A mio figliola, u mio figliolu

Siate fieri, pienti ùn ne vogliu

Vogliu surisi, solu surisi

È vede accesi, i vostri visi

Di fiori rossi, mi facciu un lettu

È testa mora mi stampu in pettu

In sempiterna, ne sarà meia

A lotta sacra per “quella idea”

A mio figliola, u mio figliolu

Siate fieri, pienti ùn ne vogliu

Vogliu surisi, solu surisi

È vede accesi, i vostri visi