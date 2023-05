Un ghjornu, una canzona : A FILETTA - Ma di cio che tu voli

"Ma di cio che tu voli" tutt'a dulcezza musicale di "A Filetta"

Ma dì ciò chè tù voli

Hè bella a nostra terra

Da e so cime à i moli

Da e so cime à i moli

In centu riturnelli

Ci cantanu l’acelli

Hè finita la guerra

Hè finita la guerra.

Ma dì ciò chè tù voli

Chi si stà bè in paese

Quand’ellu ùn s’hè più soli

Quand’ellu ùn s’hè più soli

E ch’omu s’addunisce

In amicizia lisce

E bandere palese

E bandere palese.

Ma dì ciò chè tù voli

Li ferà prò l’avvene

E i lochi mntagnoli

E i lochi mntagnoli

Si quellu chi ci spera

Face girà la sfiera

Di e so inghjuste pene

Di e so inghjuste pene.

Ma dì ciò chè tù voli

Chi d’oddiu ùn si capace

Un ghjornu ti cunsoli

Un ghjornu ti cunsoli

E ti vene à u core

Un surrisu d’amore

Dolce quant’hè a pace,

Dolce quant’hè a pace.

A Filetta